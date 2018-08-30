Россия применяет в Грузии тактику ползучей оккупации – посол

Тактика, которую Россия применяет в Грузии, это так называемая ползучая оккупация, когда возле одного села передвинули на 100-200 м колючую проволоку, возле другого – появились новые псевдо-пограничные знаки. Об этом на заседании пресс-клуба в рамках XIII Совещания руководителей заграничных диппредставительств заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, отвечая на вопрос сайта "Сегодня".

"По ту сторону границы в Цхинвальском регионе как грибы растут российские военные укрепления, которые они скромно называют "пограничные заставы". За последние годы их появилось 17. И, как объяснил мне Степан Полторак, который там был, – это полномасштабный центр для размещения и развертывания батальонов. Более того, там есть все признаки проведения регулярных маневров, тренировок. Там даже размещены обозначения для действий артиллерии и авиации. Поэтому угроза не является какой-то эфемерной – все это находится за полтора часа езды от Тбилиси. И объединяет этот оккупированный регион с городом одна из главных магистралей. То есть, танк пройдет этот путь за полтора часа", – объяснил Игорь Долгов.

При этом посол Украины в Грузии не согласился с утверждением корреспондента сайта "Сегодня" о том, что в сотрудничестве с НАТО Тбилиси продвинулся дальше Киева. По словам Игоря Долгова, в отличие от Украины, которая уже давно имеет такой формат встреч с Альянсом на самом высоком уровне, как Комиссия, на последнем саммите НАТО в Брюсселе Грузия впервые имела отдельную вместе с Украиной такую встречу с НАТО.

"Для Украины этот президентский формат уже давно стал традиционным. Для Грузии это было впервые. Насколько кто дальше продвинулся? Давайте откровенно говорить, что сравнивать оборонные возможности Грузии и Украины неуместно. За последние четыре года украинские ВС удвоились в количестве. Количественно наша армия одна из самых больших и сильных в Европе. И если посмотреть на стратегию НАТО, сейчас она заключается в сдерживании Российской Федерации. Что нужно для сдерживания? Для сдерживания нужна сила – ее нужно показывать. Главный сдерживающий фактор НАТО сегодня – Украина. Потому что Украина воюет, реально оттягивает на себя значительные военные ресурсы РФ и сдерживает на фронте Москву силами наших бойцов от продвижения вперед", – ответил сайту "Сегодня" Игорь Долгов.

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Почему Грузия является участником Программы усиленных расширенных возможностей в НАТО? Такой статус, по словам нашего посла в Грузии, имеют пять стран – они делают самый большой взнос в операции НАТО, не будучи членами НАТО.

"Контингент Грузии в Афганистане – от 850 до 950 военнослужащих. Это самый большой вклад страны, которая не является членом НАТО. Именно поэтому Грузия партнер Программы. Вы знаете, что из-за продолжающейся военной агрессии против Украины мы сейчас не можем в больших объемах участвовать в операциях НАТО. Но, тем не менее, в Афганистане украинские ВС присутствуют, и это присутствие будет увеличено. То есть, даже несмотря на войну и военные действия, Украина свои международные обязательства выполняет, будь то в Афганистане вместе с НАТО, или в Конго в миссии ООН. Более того, есть группа стран в середине НАТО, которые создали специальный координационный совместный комитет в военной сфере с Украиной. И там по секторам, по направлениям идет речь о конкретных вещах: средства связи, развитие логистики, медицины и т. д.", – подытожил Игорь Долгов.

Напомним, 8 августа 2018 исполнилось 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии. Впоследствии, так же, как сейчас на Донбассе, в Грузии появились самопровозглашенные "республики" – Абхазия и Южная Осетия.

Сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.