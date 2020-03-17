Россия заочно арестовала экс-нардепа Мосийчука

Российский суд вынес решение о заочном аресте бывшего народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука из-за событий под российским посольством в Киеве в 2016 году.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, соответствующее решение было принято 17 марта.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", – сказала она.

Экс-нардеп уже отреагировал на решение суда.

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"Москва никак не угомонится", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте 2016 года под стенами посольства России в Украине прошел митинг в поддержку украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, которая на тот момент находилась в российском СИЗО. В ходе протеста активисты забросали диппредставительство яйцами и камнями. Кроме того, несколько активистов проникли на территорию посольства и разбили окна входной двери и камеры наблюдения.

В связи с этим российские следователи предъявили Мосийчуку заочное обвинение в нарушении ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой") и объявили в розыск.

В 2018 году по этому же делу в России был арестован и бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский.

Кроме того, как сообщалось, в РФ возбудили уголовное дело и в отношении экс-нардепа Владимира Парасюка – его обвинили в причастности к нападению на российское генконсульство во Львове в 2016 году.

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