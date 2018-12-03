С начала военного положения в Украину не пустили 300 россиян: главные события дня

ОБЩЕСТВО

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

3 декабря начались сборы оперативного резерва первой очереди Вооруженных сил. Предусматривается проведение бригадных тактических учений продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях. Сами сборы продлятся до 20 суток.

52% украинцев "холодно относятся к Российской Федерации", из них 28% – "крайне холодно", тогда как к Польше "тепло относятся" 50%, а к Европейскому Союзу 49%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года. Теплое или очень теплое отношение к РФ отмечает каждый пятый украинец.

34% украинских граждан считают что создание независимой православной церкви поспособствует объединению Украины, однако 24% думают, что этот процесс усилит разобщенность страны. Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", 19% респондентов считают, что создание независимой церкви не окажет влияния на Украину.

7,3 тыс. легковых автомобилей реализовано в ноябре, что на 4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром. Самой популярной маркой месяца стала Renault – 865 реализованных автомобилей (плюс 15% в годовом выражении).

74 киевлянина из-за гололеда травмировались 2 декабря. Кроме того, 5 человек попали в больницы из-за переохлаждения, а еще один человек получил обморожение. Как сообщили в КГГА, всего с начала сезона (с 14 ноября) от гололедицы на столичных улицах пострадали почти тысяча человек.

30215 безбилетников в течение января-октября контролеры поймали в общественном транспорте Киева. Им выписано штрафов на 3,2 млн грн.

1043,9 млн грн выделено финансирование пенсионных выплат декабря, которое началось на 3 декабря.

Около 300 граждан Российской Федерации с начала действия правового режима военного положения не были пропущены в Украину, сообщили в Государственной пограничной службе. За это время россияне не пропустили 150 украинцев. При этом они не объясняют причину отказа и не предоставляют никаких документов.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 5 копеек до 28,17 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 декабря по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 декабря.

666,9 млрд грн поступило в течение января-ноября в госбюджет платежей, контролируемых ГФС. Это почти на 16% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Уменьшились на 1 млрд 143,01 млн куб. м с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа из подземных хранилищ и по 1 декабря запасы в них – с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 16 млрд 51,95 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей происхождением из Узбекистана Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 3 декабря. В ходе расследования посольство Узбекистана представило официальные разъяснения, согласно которым, льготы, предоставленные предприятию "Дженерал Моторс Узбекистан", начиная с 2018 года, уже не действуют.

6,5 млрд грн составляет стоимость пула активов банков, которые находятся в залоге Национального банка и будут вытавлены на продажу 19 декабря, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Увеличилась на 0,94% добыча природного газа в Украине за январь-ноябрь по сравнению с январем-ноябрем 2017 года – до 19,1 млрд кубометров. Добыча газа крупнейшей газодобывающей компании Укргазвыдобування увеличилась на 1% и составила 14,06 млрд кубометров.

За 122,195 млн грн продали 3 декабря через аукцион целостный имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" . Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 млрд грн, но после нескольких несостоявшихся аукционов торгами она снизилась до 1,16 млрд. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости.

МИР

Занимает 28 место Украина в ежегодном рейтинге самых сильных паспортов мира (Global Passport Power Rank 2018). Украинские граждане могут посетить 131 страну мира без виз (89 стран – без виз, в 42 странах визу ставят по приезду). Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов возглавил рейтинг – с ним можно въехать без виз в 167 стран.

Погиб третий человек во время протестов "желтых жилетов" во Франции, которые с разной интенсивностью продолжаются уже три недели (протест начался с требования не повышать налоги на топливо). Так, 1 и 2 декабря по всей стране протестовали 136 тыс. чел. Президент Франции уже призвал правительство провести переговоры с демонстрантами.

О намерении увеличить вдвое сумму средств, которую он выделяет на борьбу с изменениями климата в рамках следующей пятилетней программы, объявил Всемирный банк. Таким образом, в 2021-2025 годах он предоставит около 200 млрд долл. для поддержки стран, которые имеют амбициозные проекты в области защиты климата.

Договорились прекратить увеличение пошлин и другие меры ограничения торговли председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трампом 1 декабря. Лидеры двух государств поручили торгово-экономическим группам двух стран активизировать консультации по достижению соглашения об устранении дополнительных пошлин, введенных в этом году, чтобы как можно скорее вернуть на нормальную орбиту двусторонние торгово-экономические отношения во имя достижения обоюдного выигрыша.

Объявил о выходе страны из ОПЕК министр энергетики Катара – страна выйдет из картеля в январе 2019 года. Катар, который является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа намерен сосредоточиться на добыче газа. Помимо Катара в ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

В 2021 году третий футбольный турнир появится в Европе его рабочее название "Лига Европы-2". По формату он будет напоминать и "Лигу Чемпионов" и нынешнюю "Лигу Европы". 32 команды поделят на 8 групп и лучшая получит право сыграть в 1/8. Команде, которая займет второе место предстоит провести дополнительном раунд с клубом, который финиширует третьим в "Лиге Европы-1".