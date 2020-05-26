Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции

Главный реформатор страны вряд ли будет пересекаться в своей работе с Аваковым

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что у него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым будут рабочие отношения. Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Политик уверен, что у него с Аваковым "будут рабочие отношения".

"Я не пересекаюсь (с Аваковым – ред.) никак, думаю, что у всех свои функции. Я считаю, что финансовая контрольная функция из МВД должна уйти. Я не думаю, что Аваков против этого возражает… Мы должны быстро создать маленькую службу финансовых расследований", – сказал Саакашвили.

Напомним, 14 декабря 2015 года глава МВД Арсен Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили – это произошло в ходе Нацсовета реформ. По словам министра, тогда еще глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента". После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.

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В свою очередь Саакашвили рассказал свою версию конфликта, произошедшего на Нацсовете реформ. По его словам, после его доклада спустя несколько выступающих, слово взял министр внутренних дел и перешел на оскорбления.

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