Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости политики

Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции

26 мая, 10:58

Сергей Мартынец

Главный реформатор страны вряд ли будет пересекаться в своей работе с Аваковым

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что у него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым будут рабочие отношения. Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Политик уверен, что у него с Аваковым "будут рабочие отношения".

"Я не пересекаюсь (с Аваковым – ред.) никак, думаю, что у всех свои функции. Я считаю, что финансовая контрольная функция из МВД должна уйти. Я не думаю, что Аваков против этого возражает… Мы должны быстро создать маленькую службу финансовых расследований", – сказал Саакашвили.

Напомним, 14 декабря 2015 года глава МВД Арсен Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили – это произошло в ходе Нацсовета реформ. По словам министра, тогда еще глава Одесской ОГА "не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента". После этого Аваков обнародовал видео скандальной стычки с Саакашвили.

Реклама

В свою очередь Саакашвили рассказал свою версию конфликта, произошедшего на Нацсовете реформ. По его словам, после его доклада спустя несколько выступающих, слово взял министр внутренних дел и перешел на оскорбления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсен Аваков Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автомата
Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автоматаПолитика
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокацииПолитика
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия Давыденко
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия ДавыденкоУкраина
"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июняДругие страны
Степанов настроен провести комплексную медицинскую реформу в Украине
Степанов настроен провести комплексную медицинскую реформу в УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...