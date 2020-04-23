Саакашвили: "Я иду помогать команде президента"

Политик рассказал о том, чем именно собирается заняться на посту вице-премьера Украины

Михаил Саакашвили собирается максимально помогать команде президента Зеленского и премьера Шмыгаля, в частности – в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине. Об этом президент Грузии (2004-2007 и 2008-2013 гг), глава Одесской областной госадминистрации (2015-2016 гг) Михаил Саакашвили рассказал в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"К голосованию в Верховной Раде я подхожу с большой ответственностью. Очень важно, чтобы это голосование прошло, потому что, с одной стороны, есть президент Зеленский, который понимает, какая ответственность на него выпала, и насколько это сложно. С другой стороны есть масса инерции в разных группах, и они считают, что экономический кризис в мире их не касается, и они могут продолжать, как раньше, дерибанить", – заявил Михаил Саакашвили.

Политик также отверг критику оппонентов в свой адрес, которые, по мнению Михаила Саакашвили, дают несоответствующие действительности прогнозы относительно его деятельности в правительстве.

"Я вижу, что уже плетут интриги в отношении меня. Что, мол, Саакашвили нападет на Зеленского через три месяца. Это – чушь! Потому что я связал себя с этой командой, и для меня вопрос поражения этой команды не стоит. Потому что это будет поражением Украины и победой системы коррупции, с которой борется Зеленский. Он никогда не станет им родным, он никогда не станет их частью", – подчеркнул Михаил Саакашвили.

Также Саакашвили заявил, что критики его назначения понимают, что он будет ломать старые коррупционные схемы. Однако Саакашвили заверил, что вместе с президентом и его командой твердо намерен бороться с коррупцией.

"Я абсолютно ручаюсь, что у Зеленского – правильные намерения. Пусть не надеются, что я буду нападать на Зеленского. Критики ждут, чтобы Зеленский ослаб, они хотят нападать на Украину. Я не собираюсь ни в какие лагеря перекочевывать", – заявил политик.

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Михаил Саакашвили рассказал, что в ходе его встреч с президентом и премьером было "полное совпадение мнений по всем вопросам".

"Есть люди в парламенте, которые хотели бы послезавтра голосовать не против меня конкретно, а против будущего Украины. Но мне кажется, здравомыслящая часть этого не допустит. Нам важны изменения, чтобы старая система не одержала победы", – отметил Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что представит парламенту свое видение реформ в Украине, однако они являются частью программы президента Зеленского и премьера Шмыгаля.

"Я просто хочу по тем аспектам, где я имею опыт и репутацию, просто усилить их. У меня нет отдельной программы, отдельных амбиций, я – абсолютно командный игрок, я хочу быть частью этих вызовов, частью их решений. Моя цель – помогать президенту и премьеру. Мы все сейчас держим фронт, линию обороны, чтобы старая система не поднимала голову", – заявил политик.

Михаил Саакашвили позитивно оценил результаты работы команды президента и премьера. Политик отметил, что сейчас перед Украиной – сложные задачи, однако нынешнее время дает и шансы для страны.

"Сейчас – сложный момент, есть вызовы для экспорта, внутреннего производства. Но у Украины сейчас потрясающее окно возможностей для того, чтобы выйти на новые рынки. Будет огромный дефицит продовольствия, особенно на Ближнем Востоке, в Азии. И Украина может их быстро заполнить. Нам надо быстро реагировать. С президентом и премьером у нас были содержательные беседы. Я хочу помогать смелым людям", – отметил Саакашвили.

Своей задачей Саакашвили считает создание системы, которая сделает невозможной коррупционные схемы.

"Я не собираюсь устраивать никаких шоу, я вышел их этого возраста. Но все точно знают, что меня нельзя купить, нельзя обмануть. Есть люди, которые не хотели бы изменений. Я думаю, что нужно поддержать решение президента Зеленского. Мы будем до конца с ним, до конца с народом Украины, до победного конца".

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Михаил Саакашвили напомнил о росте экономики в бытность его президентом Грузии, а также о том, как за время работы на посту главы Одесской обладминистрации ему удалось построить дорогу Одесса – Рени, дорогу в Вилково, а также – пресечь взятки на таможне.

"Я хочу быть командным игроком, я не собираюсь быть в украинской политике главной звездой, забивать голы, я прекрасно себя чувствую на месте полузащитника, играющего тренера, и при этом надо искать новых, молодых, рисковых, и, мне кажется, в этом мотивация Зеленского сейчас", – отметил Михаил Саакашвили.

Кроме того, политик заявил, что имеет огромный опыт переговоров с МВФ, и хочет этот опыт применить на благо Украины.

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