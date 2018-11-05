"Саша, ты фашист": прокремлевский пропагандист Филлипс устроил новую провокацию

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что прокремлевский пропагандист Грем Филлипс под зданием посольства пытался спровоцировать его на драку.

Об этом дипломат написал в Facebook.

По словам посла, Филлипс в понедельник пришел к зданию украинского диппредставительства и проводил съемку своего очередного провокационного ролика. Когда же Щерба вышел к нему и хотел поговорить, тот сначала растерялся, а потом стал обижать дипломата, толкать в грудь и провоцировать на драку. В частности, по словам посла, пропагандист называл его фашистом.

"Сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет", – отметил Щерба.

В то же время он извинился перед всеми, кто советовал ему не связываться с Филлипсом.

"Поймите меня: хотя бы кто-то хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается ненавистью, злобой и войной. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас", – написал Щерба.

Ранее кремлевский пропагандист Грем Филлипс заявил, что создает собственный список украинских чиновников, которые "открыто поддерживают терроризм". Туда он внес и посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Грем Филлипс – британец, известный своими пропагандистскими сюжетами для российских телеканалов Russia Today и "Звезда", в которых выражал поддержку боевикам на Донбассе. Он осуществляет разнообразные провокации против Украины в интересах Кремля.

Одной из последних провокаций Филлипса стало надругательство над могилой лидера ОУН Степана Бандеры в немецком Мюнхене 15 октября. Он сорвал украинские флаги на месте захоронения и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Ранее скандально известный журналист кремлевских пропагандистских телеканалов Russia Today и "Звезда" Грэм Филлипс опубликовал снимки передовой так называемой "ЛНР" с высоты птичьего полета. Соответствующие фото он разместил в своем Twitter.

Как сообщалось, в ОБСЕ жестко "прошлись" по скандальному Грэму Филлипсу: "мерзкий, позорный поступок".