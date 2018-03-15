Савченко могла передавать боевикам данные, которые составляют гостайну – Тымчук

Сегодня, 14:54

Нардеп отметил, что в законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне

Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко
Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко

Исключение народного депутата Надежды Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны не лишило ее возможности доступа к государственной и военной тайнам, которые она могла передавать во время посещения оккупированных территорий. Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта", член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Исключение Савченко из комитета является абсолютно адекватным решением. Так, как член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны она принимала участие в закрытых заседаниях комитета. На этих заседаниях рассматривались вопросы, которые составляют государственную и военную тайну нашего государства", – заявил Тымчук.

Депутат не исключил, что Савченко могла кому-то передавать данные, представляющие военную тайну.

"Соответственно, что она получала данные (во время закрытых заседаний комитета. – Ред.). Учитывая, как она свободно передвигалась на оккупированной территории, дальше – нам неизвестно... Мы нейтрализовали ее лишь наполовину. Она сейчас не имеет права принимать участие в закрытых заседаниях комитета, но с другой стороны, как народный депутат Савченко до сих пор владеет допуском к государственной тайне всех степеней", – заявил Тымчук.

По его словам, в законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне.

"Соответственно, у нас были запросы к СБУ с просьбой рассмотреть вопрос лишения Савченко этого допуска. Но от СБУ никаких ответов не получили. Поэтому я думаю, что проблема в законодательстве, которое автоматически предоставляет бонусы и преимущества народным депутатам. Вопрос лишения депутатов этих бонусов тоже проблема, ведь это в законе не прописано", – добавил он.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко подозревают в подготовке к осуществлению теракта в Верховной Раде.

Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Савченко подозревают в подготовке государственного переворота и в соучастии и организации подготовки терактов в Украине в рамках дела руководителе Центра освобождения пленных Владимира Рубана, который был задержан с большой партией оружия.
Верховная Рада, гостайна, савченко, Тымчук

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Источник:

РБК-Украина

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