СБУ проверяет, как Шепелев попал в Украину

Сегодня, 12:50

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств

Александр Шепелев. Фото: архив
Александр Шепелев. Фото: архив

Законность пересечения госграницы Украины бывшим народным депутатом Александром Шепелевым проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Порядок пересечения государственной границы гражданином Шепелевым сейчас является предметом изучения в уголовном производстве. На предмет того, что он письменно обращался к руководству государства или в СБУ, – я не видел ни одного документа", – сказал Кононенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. 8 августа экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил об освобождении Шепелева из российского СИЗО и обвинил Генпрокуратуру и Минюст Украины в бездействии в вопросе экстрадиции экс-нардепа в Украину. РФ отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2017 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н."министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в сопровождении адвоката в здание Печерского райсуда, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).

10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Адвокаты Шепелева сообщили, что будут подавать апелляцию.
сбу, шепелев, александр шепелев

Вы сейчас просматриваете новость "СБУ проверяет, как Шепелев попал в Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Анатолий Матиос. Фото: архив

Люди, которые "похитили" Шепелева, не из военной прокуратуры - Матиос

10 Февраля, 21:53

Матиос напомнил, что военная прокуратура не имеет и не осуществляет функций оперативной службы

Политика

коллаж "Сегодня" (фото: Украинская правда, AFP)

Порошенко на балу в Австрии и задержание побитого Шепелева: главные новости недели

10 Февраля, 18:00

Тем временем в суде по делу Януковича озвучены новые любопытные подробности по Майдану
Загрузка...

Политика

Фото: eldiario.ec

Один из защитников Шепелева угрожал оружием работнику ГПУ, адвокаты отрицают

10 Февраля, 03:07

По словам прокурора Кравченко, один из адвокатов угрожал пистолетом представителю обвинения  

Политика

Фото: pixabay

Суд арестовал экс-депутата Шепелева на два месяца

10 Февраля, 04:01

Суд принял решение о применении меры пресечения, избранной 26 марта 2015 года  

Политика

фото golos-naroda.tv

Шепелеву в суде стало плохо

9 Февраля, 23:38

Судебное заседание продолжается уже десять часов

Политика

фото: Эльдар Сарахман, УП

После бегства из России Шепелева прятал экс-нардеп Тимошенко - СМИ

9 Февраля, 22:40

Шепелева задержали под Киевом вечером 8 февраля

Украина

Александр Шепелев. Фото: Эльдар Сарахман, УП

Военная прокуратура завела дело о похищении и избиении Шепелева

9 Февраля, 18:48

Экспертиза определит давность нанесения телесных повреждений экс-нардепу, говорит Гитлянская

Политика

Александр Шепелев в суде. Фото: скриншот

"Били сильно, потом подштопали": Шепелев рассказал подробности "похищения"

9 Февраля, 18:11

Когда мое состояние пришло в негодное, меня "подштопали", помыли и переодели, вспоминает экс-нардеп

Украина

Фото: открытые источники

Кто такой Александр Шепелев: все, что нужно знать о пойманном экс-депутате

9 Февраля, 17:26

Шепелев находился в международном розыске и долгое время находился в России

Политика

Александр Шепелев. Фото: скриншот

В СБУ прокомментировали синяки Шепелева

9 Февраля, 17:11

Сотрудники спецслужбы действуют исключительно в рамках законодательства, отметила Гитлянская
Загрузка...