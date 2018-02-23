СБУ проверяет, как Шепелев попал в Украину

Законность пересечения госграницы Украины бывшим народным депутатом Александром Шепелевым проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Порядок пересечения государственной границы гражданином Шепелевым сейчас является предметом изучения в уголовном производстве. На предмет того, что он письменно обращался к руководству государства или в СБУ, – я не видел ни одного документа", – сказал Кононенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. 8 августа экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил об освобождении Шепелева из российского СИЗО и обвинил Генпрокуратуру и Минюст Украины в бездействии в вопросе экстрадиции экс-нардепа в Украину. РФ отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2017 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н."министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в сопровождении адвоката в здание Печерского райсуда, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).

10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Адвокаты Шепелева сообщили, что будут подавать апелляцию.