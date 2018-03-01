Сегодня Рада не будет голосовать за назначение главы НБУ – БПП

Сегодня, 11:33

Депутат объяснил, почему сегодня не будут рассмотрены кадровые вопросы на заседании парламента

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада не будет сегодня рассматривать вопрос назначения главы Национального банка, как и любые другие кадровые вопросы. Об этом заявил в кулуарах парламента народный депутат от БПП Алексей Гончаренко.

Он отметил, что его политсила готова к голосованию, а коллеги из других фракций – нет.

"Мяч сегодня на половине поля парламента, пожалуйста, представление (об увольнении с должности председателя Национального банка Гонтаревой и назначении на его место Смолия – ред.) есть, поверьте мне, в любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить все в полную комбинацию, и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Нацбанку Украины, и вообще, любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось их проголосовать", – сказал Гончаренко.

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Отметим, что изначально в повестке дня работы Рады на четверг находился вопрос о назначении главы НБУ.

Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. Гонтарева фактически не работает в НБУ с весны 2017 года, однако формально так и не была уволена – парламент долго ждал представления от президента.
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Источник:

УНИАН

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