Сенцова держат в полной информационной изоляции – Геращенко

Никто не знает правды о состоянии его здоровья и тех манипуляциях, которые с ним проводят

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко обеспокоена тем, что Россия никого не допускает к Олегу Сенцову, а также не предоставляет миру никаких фотографий Олега. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Полтора месяца назад Мама Олега обратилась к Путину с просьбой о помиловании. И до сих пор нет никакого ответа. Как нет никакой ответа на предложение Украины передать ради освобождения и спасения Олега и других пленников 36 россиян. Очевидно, что его держат в полной информационной изоляции, никто не знает правды о состоянии его здоровья и те манипуляции, которые с ним проводят, в том числе по смесей, которые ему дают" – сообщила Геращенко.

Также Геращенко уверенна, что Путин видит только один формат выхода из ситуации: капитуляция Украины, а заложников он держит для торга, несмотря на слезы матерей и беспокойство мира.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от российского омбудсмена. Москалькова указала о состоянии здоровья Сенцова по результатам медицинского осмотра от 13 июля.

Напомним, что незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.