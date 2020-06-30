Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня – глава профсоюза Волынец

Требования протестующих - погашение долгов по зарплате на госшахтах, отставка виновных в кризисе

Шахтеры из разных регионов Украины начнут в Киеве бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, пишет "Znaj.ua".

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"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", - отметил он.

Также, по словам Волынца, среди требований шахтеров: "обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская". Кроме того, шахтеры будут требовать освобождения от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечения его к уголовной ответственности.

"Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора – Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее", – добавил Волынец.

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Напомним, на минувшей неделе шахтеры государственной шахты "Надежда" протестовали под Офисом президента. После выхода к ним главы государства и обещания "разобраться с Центрэнерго", шахтерам госкомпания, подконтрольная Игорю Коломойскому, заплатила 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга Центрэнерго шахтам.

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Ранее Волынец заявлял, что когда работала формула "Роттердам+", отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать.

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