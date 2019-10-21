Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Юморист рассказал, какими вопросами будет заниматься на новой должности

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook, продемонстрировав соответствующее удостоверение.



По его словам, он будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов невероятное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", – написал Сивохо.

Реклама

Сергей Сивохо украинский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний, в том числе и в "Квартал 95".

Отметим, что на парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от "Слуги народа" в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО. им стал Демедюк Сергей. Также на днях Зеленский утвердил структуру СНБО, определив перечень ведомств. Кроме того, секретарю ведомства поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с настоящим документом.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказывал о причинах своей отставки. Подробней смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама