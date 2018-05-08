Швейцария рассекретила счета экс-регионала Ефремова

На связанные с экс-регионалом Александром Ефремовым, которому суд на два месяца продлил арест, счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 млн швейцарских франков.

Такие данные швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств приводит в своей публикации украинская служба Deutsche Welle.

Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова – Игорь и его жена.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене.

Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор экс-депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

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Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.

Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 млн швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

Ефремов-младший, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 млн франков, заблокированных с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 за недостатком улик, сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Однако, по мнению журналистов, перспективы уголовного дела по обвинению в отмывании денег против Александра Ефремова в Украине выглядят туманными.

Как известно, Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.