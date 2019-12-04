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"Слишком тяжелое слово": президент Казахстана объяснил, почему не называет захват Крыма аннексией

4 декабря, 12:29

В 2014 году Казахстан одобрил крымский "референдум" и поддержал Россию

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев / Фото: AFP

Казахстан снова своеобразно обозначил позицию по оккупированному Крыму. Президент это страны Касым-Жомарт Токаев не осуждает действия России по захвату украинской территории. Об этом рассказал в интервью DW.

По его словам, Казахстан полностью доверяет действиям России.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", – сказал Токаев.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2014 году, после захвата Крыма, Казахстан поддержал незаконный крымский "референдум за присоединение" полуострова к России. Тогда официальный Нур-Султан назвал действия оккупантов свободным волеизъявлением жителей полуострова. В то же время, спустя пару лет после начала оккупации, из учебников в Казахстане убрали "российский Крым".

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Казахстан Крым аннексия Касым-Жомарт Токаев

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