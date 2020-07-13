Русский язык в школах Украины до 2023 года: Рада рассмотрит законопроект

Законопроект "слуги народа" Максима Бужанского о языке преподавания в школах включили в парламентскую повестку дня

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предполагает преподавание в школах на русском языке до 2023 года, несмотря на то что по закону о среднем образовании в 2020 году школы должны перейти на украинский язык обучения.

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Об этом на своих страницах в Facebook сообщили народные депутаты Андрей Парубий и Соломия Бобровская.

Инициированный нардепом Максимом Бужанским законопроекта №2362 13 июля включил в рассмотрение спикер Рады Дмитрий Разумков по предложению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Любопытно, что законопроект будет рассматриваться 16 июля – в 30-ю годовщину принятия Верховным Советом УССР Декларации о государственном суверенитете Украины.

В связи с этим народный депутат Владимир Вятрович призвал противников этого законопроекта к протестам у стен Рады в день его рассмотрения.

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Бужанский предлагает, чтобы русские школы перешли на преподавание на украинском языке с 1 сентября 2023 года – одновременно со школами, в которых преподают на языках стран-членов ЕС.

"Выравнивается норма, регламентирующая объем преподавания на украинском языке. Выравнивается по норме, заложенной в принятом нами законе о среднем образовании для нацменьшинств языковой группы стран ЕС", – пишет он в своем Telegram-канале.

Напомним, что Бужанский является соавтором законопроекта об отмене нормы закона о государственном языке, которая с 1 сентября 2020 года ликвидирует обучение на языках национальных меньшинств и предоставляет это право лишь коренным народам. Этот статус в Украине имеют только крымские татары.

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