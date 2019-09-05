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Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о Крыме

5 сентября, 11:29

Российская оппозиционерка рассказала, кому, на ее взгляд, принадлежит Крым

Ксения Собчак

Ксения Собчак / Фото: Flickr

Скандально известная российская журналистка и участница выборов президента России Ксения Собчак приехала в Киев.

В украинской столице она дала интервью радио "НВ", в котором назвала украинцев и россиян братскими народами и заявила о невозможности возвращения аннексированного Крыма Украине.

"Мы – братские народы. Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Этот выход сейчас невозможен, но он был бы самым правильным", – заявила Собчак.

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В то же время, на вопрос о том, чей Крым, Собчак сказала, что "Россия нарушила международные договоренности" и "эта территория должна быть возвращена Украине", но с той оговоркой, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.

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Напомним, что Ксения Собчак посещала Крым. О причинах состоявшейся еще в 2014 году поездки она рассказала журналистам в прошлом году.

Кроме того, ранее Алексей Навальный, который негласно считается главным оппозиционером России, после аннексии Крыма заявил, что Украине полуостров уже не вернуть.

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – неоднозначно заявил он в 2014 году.

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Источник: Сегодня

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