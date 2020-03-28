"Сохранить рабочее место стоит в пять раз дешевле, чем создать новое" – президент Торгово-промышленной палаты Украины

Геннадий Чижиков призвал позаботиться о том, чтобы бизнес вышел с минимальными потерями из карантина

На фоне общенационального карантина работодателям выгоднее сохранить рабочие места, чем потом создавать новые. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"По нашим оценкам, порядка 600 тыс. предпринимателей остановили свою деятельность. Если исходить из методики МОЗ, в нашей стране порядка 1,5 млн безработных. Но мы забываем о том, что в нашей стране есть так называемая "неформальная" экономика, где порядка 3,5 млн человек. Так вот, порядка полумиллиона человек тоже приостановили свою деятельность. По нашим оценкам, больше 2 млн человек испытывают трудности с работой. Мы изучили сайты, связанные с трудоустройством. Если до карантина там главными фигурантами были молодые люди, которые ищут свое первое рабочее место, то сейчас тенденция смещается. Там больше людей, которым 28-40 с лишним лет", – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

По мнению Геннадия Чижикова, в Украине необходимо сделать все для сохранения рабочих мест.

"Мы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы сохранить рабочие места. По нашей оценке, сохранение любого рабочего места в пять раз дешевле, чем создание любого нового рабочего места. Поэтому мы должны объединить усилия, чтобы поддержать украинский бизнес. Я согласен с тем, что запас у малого бизнеса – до середины апреля. Мы рассчитывали, что до 4 апреля закончиться карантин и дальше легче бизнес перестроиться. В связи с тем, что ситуация осложняется, необходимо думать о том, какие меры надо предпринять, чтобы поддержать малый и средний бизнес", – заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. В тренде От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

Ранее "Сегодня" сообщали, что, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 27 марта, в стране официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Также мы писали о том, что 25 марта решением Кабмина по всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

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