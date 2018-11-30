Спецрепортаж: "По следам золота партий. Тайные спонсоры"

Сегодня, 20:58

Журналисты выяснили подробности о спонсорах партии "Самопомощь"

Спецрепортаж: "По следам золота партий. Тайные спонсоры"

Как партия "Самопомощь" выгодно пользуется новеньким транспортом предприятия, которое в свое время возглавлял их лидер. И почему нынешний директор не хочет делиться подробностями арендного соглашения? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам золота партий. Тайные спонсоры".

Отметим, согласно исследованию Комитета избирателей Украины под названием "Годовщина государственного финансирования: на что партии израсходовали полмиллиарда гривен", парламентские политические партии большую часть средств, полученных из госбюджета, потратили на рекламу.

"За год государственного финансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили почти 0,5 млрд грн – 436 млн, из которых 407 млн грн составили средства госбюджета. Больше всего средств, 109 млн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды). На рекламу было израсходовано больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятых. На зарплаты партии потратили 57 млн грн (13%), на аренду помещений – 46 млн (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.п.) было направлено 66 млн грн или 15%. Вместе с тем, на содержание местных организаций партии потратили всего 16% средств – 68 млн грн", – говорится в сообщении.

В спецрепортаже "По следам квартирооптимистов"спецрепортаж" смотрите, о чем молчат те, кто постоянно говорит о вездесущей коррупции: спецрепортаж.
самопомощь, спецрепортаж, телеканал Украина

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Источник:

"Сегодня"

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