Беца назначена послом Украины в Эстонии, теперь МИД ищет нового спикера

В Министерстве иностранных дел Украины рассматриваются несколько кандидатур на пост следующего спикера

Президент Петр Порошенко назначил спикера Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

"Назначить Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", – говорится в тексте указа №282/2018 от 13 сентября, опубликованному на сайте главы государства.

Между тем, в МИД рассматриваются несколько кандидатур на пост следующего спикера после назначения Бецы чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонии.

Об этом сообщили информированные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Беца "определенное время" будет продолжать занимать должность спикера МИД. Она является уже назначенным послом, но верительные грамоты и копии верительных грамот властям Эстонии еще не вручены.

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"В любом случае она продолжает работать спикером", – отметили источники. Также они сообщили, что сейчас рассматриваются несколько кандидатур на должности следующего спикера МИД.

"Рассматривается несколько вариантов", – добавили источники.

Беца в прошлом работала советником Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, в посольстве Украины в Нидерландах, была членом украинской юридической команды в деле о делимитации континентального шельфа Украины и Румынии в Черном море, рассматривавшемся в Международном суде ООН, защищала интересы Украины в ОБСЕ. Заняла должность спикера украинского внешнеполитического ведомства в июле 2015 года.

Ранее, с 2010 по июнь 2017 года, должность посла Украины в Эстонии занимал Виктор Крыжановский. После увольнения он был назначен спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Ранее Порошенко принял верительные грамоты у послов ряда зарубежных стран: Республики Корея – г-на Ли Янг Гу, Малайзии – г-на Датук Аяуфа Бин Бачи, Республики Казахстан – г-на Саматова Исламовиач Ордабаева, Аргентинской Республики – г-на Альберта Хосе Алонса и Китайской Народной Республики – г. Ду Вэя.

Также Порошенко принял верительные грамоты от послов США Мари Йованович, Румынии Кристиана-Леона Цуркану, Бразилии Освалдо Биато Жуниора и Египта Хоссама Эльдина М. Али.