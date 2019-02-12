США выступили с требованием к России по Донбассу

Сегодня - четвертая годовщина Минских соглашений, которые Москва так и не начала выполнять

Фото: AFP

США выступили с требованием к России по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a1/882/5c62a1882b8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a1/882/5c62a1882b8c5.jpg 2019-02-12T12:38:00+02:00 Политика Сегодня - четвертая годовщина Минских соглашений, которые Москва так и не начала выполнять

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине по случаю четвертой годовщины договоренностей в Минске.

Американцы отмечают, что Москва так и не начала выполнять договоренности, под которыми подписалась.

"В течение последних четырех лет, которые проходят сегодня с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения. Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", – говорится в заявлении посольства.

Сегодня исполняется четыре года Минским договоренностям. В Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. И хоть за эти четыре года ни один пункт "Минска" так и не был выполнен, стороны продолжают за них держаться, называя безальтернативными.

Недавно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя предложенный мирный план по Донбассу спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, заявил, что замены Минских соглашений не будет.

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