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Столичный политолог поддержал мэра Труханова в отношении Жванецкого

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Сегодня, 16:17

Все больше людей становятся на защиту Михаила Жванецкого

Геннадий Труханов. Фото: facebook.com
Геннадий Труханов. Фото: facebook.com.
Столичный политолог поддержал мэра Труханова в отношении Жванецкого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd6/110/5c7fd61109d5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd6/110/5c7fd61109d5d.jpg Политика Все больше людей становятся на защиту Михаила Жванецкого

По поводу ситуации, которая сложилась вокруг сатирика, высказался на своей странице в Фейсбук и киевский политолог Кирилл Молчанов. Он раскритиковал активистов, которые заявили о намерении сорвать концерт писателя из-за ордена, которым Жванецкого наградил Путин в честь его 85-летия.

"Не пускать самого известного одессита домой – это из разряда паноптикума. Что же касается дискуссии на тему "он не патриот", ну так он своим творчеством явно сделал больше для имиджа и популяризации Одессы, чем все нынешние городские "патриоты"", – написал Молчанов.

Публично раскритиковал активистов и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Он является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. И мне очень неприятно, что такая информация вообще появилась", – высказал свое мнение Труханов на аппаратном совещании.

Михаил Жванецкий планирует дать концерт в Одессе в марте. Сегодня сатирик отмечает юбилей – 85 лет.

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Тег Одесса, михаил жванецкий, Геннадий Труханов

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