Столичный политолог поддержал мэра Труханова в отношении Жванецкого
Все больше людей становятся на защиту Михаила Жванецкого
По поводу ситуации, которая сложилась вокруг сатирика, высказался на своей странице в Фейсбук и киевский политолог Кирилл Молчанов. Он раскритиковал активистов, которые заявили о намерении сорвать концерт писателя из-за ордена, которым Жванецкого наградил Путин в честь его 85-летия.
"Не пускать самого известного одессита домой – это из разряда паноптикума. Что же касается дискуссии на тему "он не патриот", ну так он своим творчеством явно сделал больше для имиджа и популяризации Одессы, чем все нынешние городские "патриоты"", – написал Молчанов.
Публично раскритиковал активистов и мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Он является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. И мне очень неприятно, что такая информация вообще появилась", – высказал свое мнение Труханов на аппаратном совещании.
Михаил Жванецкий планирует дать концерт в Одессе в марте. Сегодня сатирик отмечает юбилей – 85 лет.
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