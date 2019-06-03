Суд ООН начнет рассмотрение возражений России по иску Украины

Большинство украинских материалов будет обнародовано на сайте суда уже в понедельник

Зеркаль и ее коллеги будут представлять Украину в суде ООН. Фото: Lana Zerkal / Facebook.

В понедельник Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль в Facebook.

Она напомнила, что иск от 2017 года касается применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"В 10 утра суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", – написала Зеркаль.

Она добавила, что большинство украинских материалов будет обнародовано на сайте суда уже в понедельник.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", – отметила замминистра.

По ее словам, в МИД морально готовы к очередной порции российской пропаганды во время выступления представителей РФ в понедельник.

"Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела о катастрофе МН17, террористических актах в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовавших во всех переговорах с русскими по этим вопросам", - написала Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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