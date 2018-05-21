Суд отказался возвращать 7 млн грн залога, внесенного за Розенблата

Суд отказал в возврате залога в 7 млн гривен, который был внесен за нардепа Борислава Розенблата. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикорурпционой прокуратуры.

"21 мая 2018 состоялось судебное заседание по рассмотрению ходатайства защиты залогодателей, близких родственников народного депутата Борислава Розенблатта, о возвращении средств денежного залога, которую они внесли за народного депутата. Суд, выслушав доводы сторон, отказал в возвращении залога в размере 7 млн грн", – говорится в сообщении.

В САП напоминают, что народный депутат подозревается в совершении действий предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 2 и 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению денег за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, но отказала в даче согласия на их задержание и арест.

Розенблат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом"), ч. 2 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир