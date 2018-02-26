Суд по делу заместителя Труханова перенесли

Сегодня суд будет также рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения Труханову, заседание запланировано на 15.30

Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана на 12 марта 2018 года. Об этом сообщил прокурор по делу Валентин Мусияка.

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде личной поруки Вугельману из-за того, что материалы дела не дошли. "Заседание перенесли на 12 марта на 15:00, материалы дела не дошли", – сказал прокурор.

Под стенами суда собрались около 40 правоохранителей, обстановка спокойная.

Сегодня суд будет также рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения Труханову, заседание запланировано на 15.30.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избирал одесскому градоначальнику меру пресечения в виде личного обязательства – его на поруки взял народный депутат Дмитрий Голубов. Вугельман также был отпущен на поруки.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что прокуроры будут просить суд арестовать Труханова с возможностью внесения залога в 50 млн грн.

Мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля, когда он прилетел из Варшавы.

Всего сообщение о подозрении получили шесть человек, и еще двое находятся в розыске.

Фигуранты дела, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела это здание на аукционе за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Позже счета этой компании были арестованы.

Осенью 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который якобы является бенефициаром этой компании, попытался дать взятку сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.