Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана

Следующее заседание по делу Станислава Ежова назначено на 2 июля

Валентин Рыбин и Станислав Ежов (справа). Фото: Валентин Рыбин / Facebook.

Голосеевский районный суд Киева 23 мая продлил на два месяца арест экс-переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого обвиняют в госизмене. Об этом написал его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"Суд вернулся и продлил застенок Ежову на два месяца… Суд фактически стоит, время идет, Ежов сидит, а доказательств госизмены как не было, так и нет", – отметил он.

Читайте также Станислав Ежов: что известно о задержанном переводчике Гройсмана

В свою очередь "Радио Свобода" сообщает, что срок ареста Ежова истекал 3 июня, и прокурор Игорь Крынин подал ходатайство о его продлении.

По словам прокурора, на свободе Ежов может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Крынин также допустил, что экс-переводчик Гройсмана может бежать в Россию, так как российские спецслужбы якобы планировали оформить ему гражданство РФ.

Рыбин выступил против продления ареста. По его словам, во время судебного следствия прокуратура не смогла доказать, что документы, которые якобы пересылал Ежов, могли навредить Украине. Сам Ежов выразил протест в связи с тем, что заседания по его делу проходят очень редко, и на них не рассматривается ничего, кроме продлении меры пресечения.

Судья Елена Первушина продлила срок его ареста до 21 июля, объяснив свое решение тем, что Ежову инкриминируется особо тяжкая статья, которая не предусматривает иной меры пресечения.

Следующее заседание по его делу назначено на 2 июля.

Напомним, Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора. По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"