Суд в Киеве отменил заседание по делу об аресте "денег Януковича"

Шевченковский райсуд Киева не стал рассматривать ходатайства ООО "Аскор-Инвест" об отмене ареста имущества ряда обществ с ограниченной ответственностью по причине возврата этого ходатайства.

Об этом райсуд Киева сообщает на своей странице в Fасebook

"Сообщаем, что судебное заседание, назначенное на 13 час. 30 мин. 23 ноября 2018 по рассмотрению ходатайства об отмене ареста имущества, поданного в суд представителем ООО "Аскор-Инвест", не состоялось в связи с поступлением в суд заявления о возврате вышеупомянутого ходатайства", – сказано в сообщении.

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева ходатайство об отмене ареста возвращено заявителю, добавили в суде.

14 февраля 2018 года Печерский райсуд Киева уже принимал решение по иску "Аскор-Инвеста" об отмене ареста средств ряда обществ с ограниченной ответственностью, наложенных постановлениями следователя судьи Печерского суда столицы, и удовлетворил его.

Речь шла о средствах ООО "Аранит К", ООО "Квардис Н", ООО "Типикон А", ООО "Вектор-Перспектива", ООО "Компания по управлению активами "ВБР-Инвест", ООО "Ди Соуз" и ООО "Лайтрум". Счета всех компаний были открыты во "Всеукраинском банке развития", по версии следствия, связанном с сыном сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича – Александром.

24 апреля Генпрокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований для проверки законности решения Печерского райсуда по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "Постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления".

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ был наложен арест на $1,5 миллиарда, именуемых "деньгами Януковича", поскольку он носили признаки полученных преступным путем. Участниками преступной группы были 30 физлиц и около 500 фирм, служивших механизмами для проведения незаконных действий. Позже эти деньги поступили в госбюджет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подозревает главу МВД времен Януковича – Виталия Захарченко и его соратников в отмывании 10 млрд грн. Следователи считают, что был специально создан банк для финансовых махинаций, к чему якобы имеет отношение бывший министр.