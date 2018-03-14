Суд в оккупированном Крыму изменил приговор украинскому активисту
Защита Балуха намерена подать жалобу на решение Верховного суда Крыма
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".
"Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд при этом отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.
Защита Балуха не согласна с решением суда и будет готовить кассационную жалобу, как только получит решение апелляционной инстанции. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе.
Также она сообщила, что у Балуха приближается срок условно-досрочного освобождения и соответствующее ходатайство будет подано по месту отбывания наказания. По словам Динзе, защита не будет уведомлена о сроках и месте, куда будет этапирован Владимир Балух.
Сам активист после оглашения решения суда заявил, что не исключает вероятность объявления голодовки в знак протеста против судебного произвола.
Напомним, что 16 января украинскому активисту Балуху вынесли приговор. В частности, активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Украинец свою вину не признал.
Также появилась жесткая реакция МИД Украины на судилище в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что фейковая "судебная система" оккупационной власти бессильна против людей несгибаемой воли.
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