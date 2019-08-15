Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Министр времен Януковича бежал из Украины, но в случае возвращения и задержания сразу отправится в СИЗО

Виталий Захарченко / Фото: Сегодня

Бывший министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко заочно арестован. Соответствующую меру пресечения принял Печерский районный суд Киева.

Так, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Данное решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

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Отметим, что сам Захарченко находится за пределами Украины и в случае его задержания его сразу смогут отправить в СИЗО.

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Напомним, 28 февраля 2014 г. Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Захарченко как человека, подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля, однако он сбежал в Россию. 4 марта он был объявлен в розыск.

В июне 2017 года по "делу Майдана" ГПУ сообщила новые подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и другим чиновникам прежней власти в совершении и в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 в центре Киева относительно митингующих в составе организованной преступной группы.

Спустя месяц, 25 июля 2017 года, суд разрешил заочное осуждение экс-главы МВД. В сентябре того же года все обнаруженное в Украине имущество Захарченко было арестовано.

В то же время в СМИ сообщали, что Захарченко и его соратников заподозрили в отмывании 10 миллиардов гривен. Следователи считают, что был специально создан банк для финансовых махинаций, к чему якобы имеет отношение бывший министр времен Януковича.

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