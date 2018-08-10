Сытник сообщил важную новость по "янтарному делу"

Сегодня, 13:03

Глава Бюро сообщил, что обвинительный акт почти готов

Артем Сытник, фото РБК-Украина
Артем Сытник, фото РБК-Украина

Директор национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что антикоррупционное ведомство составляет обвинительный акт по так называемому "янтарному делу". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Открыты материалы по так называемому "янтарному делу", и там были ограничения в ознакомлении с материалами дела как стороны защиты, так и стороны обвинения, как ни странно", – отметил Сытник.

"Сейчас подходим к тому, что составляется обвинительный акт, как и по "делу рюкзаков", но не хочу загадывать, и надеюсь, что он все-таки будет подписан", – сказал Сытник.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Бориса Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн.
НАБУ, Сытник, янтарное дело

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УНИАН

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