Сытник сообщил важную новость по "янтарному делу"
Глава Бюро сообщил, что обвинительный акт почти готов
Директор национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что антикоррупционное ведомство составляет обвинительный акт по так называемому "янтарному делу". Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Открыты материалы по так называемому "янтарному делу", и там были ограничения в ознакомлении с материалами дела как стороны защиты, так и стороны обвинения, как ни странно", – отметил Сытник.
"Сейчас подходим к тому, что составляется обвинительный акт, как и по "делу рюкзаков", но не хочу загадывать, и надеюсь, что он все-таки будет подписан", – сказал Сытник.
Напомним, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Бориса Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").
11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.
18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря.
21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн.
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