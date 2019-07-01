Театр абсурда: Россия созывает Совбез ООН из-за украинского "языкового закона"

Повторное заседание запланировано на 16 июля 2019

Фото: Getty Images

Из-за обращения российской делегации, повторное заседание Совета Безопасности ООН по украинскому "языковому закону" запланировано на 16 июля.

Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Украинский дипломат напомнил, что 20 мая 2019 российская сторона уже пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины.

"Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", – отметил он.

Украинская делегация неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом украинского государства, и Совет Безопасности к нему не имеет отношения.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы озвуить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых гибнут люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", – резюмировал Николенко.

Отметим, президент Петр Порошенко, подписав закон об украинском языке, напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

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