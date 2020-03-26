Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам Андрея Геруса. Часть третья"

Авторы программы выясняли, почему украинцы жалуются на путаницу с платежками на газ

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса. Часть третья".

Авторы программы выясняли – почему в Украине жалуются на путаницу с платежками на газ? И почему эксперты, говоря об этой проблеме, вспоминают главу парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса?

Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса. Часть третья" сегодня, 26 марта, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее на телеканале "Украина" вышла вторая часть спецрепортажа. Авторы программы выясняли, почему народные избранники во все времена пытаются иметь вид более скромный, чем имеют на самом деле.

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Журналисты поинтересовались – кто обеспечивает охрану народного депутата Украины и почему сам Андрей Герус утверждает, что водитель, который его возит, делает это "на добровольных основаниях".

"Сегодня" сообщали о заявлении лидера Радикальной партии Олег Ляшка, утверждающего, что поправки Геруса бьют по энергетике Украины. По словам лидера Радикальной партии, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

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