Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам Андрея Геруса. Часть третья"

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса. Часть третья".
Авторы программы выясняли – почему в Украине жалуются на путаницу с платежками на газ? И почему эксперты, говоря об этой проблеме, вспоминают главу парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса?
Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса. Часть третья" сегодня, 26 марта, в 23:20 на телеканале "Украина".
Ранее на телеканале "Украина" вышла вторая часть спецрепортажа. Авторы программы выясняли, почему народные избранники во все времена пытаются иметь вид более скромный, чем имеют на самом деле.
Журналисты поинтересовались – кто обеспечивает охрану народного депутата Украины и почему сам Андрей Герус утверждает, что водитель, который его возит, делает это "на добровольных основаниях".
"Сегодня" сообщали о заявлении лидера Радикальной партии Олег Ляшка, утверждающего, что поправки Геруса бьют по энергетике Украины. По словам лидера Радикальной партии, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.
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