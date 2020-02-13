Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам Андрея Геруса. Часть вторая"

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса. Часть вторая".

Авторы программы выясняли, почему народные избранники во все времена пытаются иметь вид более скромный, чем имеют на самом деле.

Журналисты поинтересовались – кто обеспечивает охрану народного депутата Украины и почему сам Андрей Герус утверждает, что водитель, который его возит, делает это "на добровольных основаниях".

Репортаж-расследование "По следам Андрея Герса. Часть вторая" выйдет сегодня, 13 февраля, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее "Сегодня" писали о заявлении лидера Радикальной партии Олег Ляшка, утверждающего, что поправки Геруса бьют по энергетике Украины.

На своей странице в Facebook Ляшко напомнил, что в 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.

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По словам лидера Радикальной партии, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

Также ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование относительно действий народного депутата Геруса.

Ранее мы писали, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

3 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

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