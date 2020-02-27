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Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета"

27 февраля, 22:50

Сергей Пономаренко

Передача выйдет в эфир сегодня, 27 февраля, в 23:20

Телеканал "Украина" подготовил специальный репортаж "По следам члена наблюдательного совета".

Программа посвящена бывшему народному депутату Украины Сергею Лещенко. Авторы передачи задаются вопросом – как Сергей Лещенко получает официальные сотни тысяч гривен зарплаты от "Укразализныци".

В спецрепортаже зритель увидит комментарии известных экспертов и политических аналитиков.

"Какими такими уникальными знаниями и навыками владеет журналист Сергей Лещенко, чтобы управлять "Укрзализныцей?" – задается вопросом политический аналитик Валентин Гладких.

Также оценку происходящего дал политолог Тарас Загородний.

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"Это просто насмешка над простимы железнодорожниками, которые работают, знаете, в мороз и в лето", – считает политолог Тарас Загородний.

Кроме того, в спецрепортаже можно будет услышать мнение политолога Руслана Бортника.

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" подымает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета" выйдет в эфир сегодня, 27 февраля, в 23:20.

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Источник: Сегодня

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