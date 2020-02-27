Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета"

Телеканал "Украина" подготовил специальный репортаж "По следам члена наблюдательного совета".
Программа посвящена бывшему народному депутату Украины Сергею Лещенко. Авторы передачи задаются вопросом – как Сергей Лещенко получает официальные сотни тысяч гривен зарплаты от "Укразализныци".
В спецрепортаже зритель увидит комментарии известных экспертов и политических аналитиков.
"Какими такими уникальными знаниями и навыками владеет журналист Сергей Лещенко, чтобы управлять "Укрзализныцей?" – задается вопросом политический аналитик Валентин Гладких.
Также оценку происходящего дал политолог Тарас Загородний.
"Это просто насмешка над простимы железнодорожниками, которые работают, знаете, в мороз и в лето", – считает политолог Тарас Загородний.
Кроме того, в спецрепортаже можно будет услышать мнение политолога Руслана Бортника.
Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" подымает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.
Спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета" выйдет в эфир сегодня, 27 февраля, в 23:20.
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