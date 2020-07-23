Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета. Возвращение"

Программа-расследование выйдет в эфир сегодня в 23:20

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. Возвращение".

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Специальный сенсационный репортаж-расследование поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Авторы программы задались вопросом – за что бывшему народному депутату Сергею Лещенко заплатили треть миллиона гривен? И не противоречит ли это его основной должности?

Комментарии журналистам передачи дали, в частности, политолог Валентина Гладких и юрист, член антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Антонина Славицкая.

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Смотрите сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. Возвращение" сегодня, 23 июля, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Первая частьспецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части,вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий Украины. В третьей части,за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят в "Укрзализныце", где он является членом наблюдательного совета. И в четвертой частирепортажа-расследования журналисты передачи рассказали о средствах, которые получал бывший народный депутат.

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