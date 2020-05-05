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  1. Новости политики

Трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

5 мая, 12:12

Александр Мещерский

Может ли путинская Россия приватизировать победу во Второй мировой и снова переписать историю

8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала перед силами союзников. Во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев.

75 лет нас отделяет от дня исторической победы над нацизмом. Но продолжается другая война. Война за свободу народов и права людей. Война за справедливый мировой порядок. Война против нового империализма и шовинизма. Покушение России на Украину – это часть этой войны, которая продолжается.

Может ли путинская Россия приватизировать победу во Второй мировой и снова переписать историю? Как остановить враждебную агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы? Способны ли мы установить настоящий и окончательный мир в Европе?

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Об этом пойдет речь в онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной трагедии и урокам Второй Мировой войны.

Участники онлайн разговора:

  • Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви;
  • Госпожа Вайра Вике-Фрейберга, шестой президент Латвийской республики;
  • Господин Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый председатель Независимого сейма Литвы;
  • Господин Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
  • Господин Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Господин Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году – модератор дискуссии.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

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Арсений Яценюк Киевский форум по безопасности

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