Трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала перед силами союзников. Во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев.
75 лет нас отделяет от дня исторической победы над нацизмом. Но продолжается другая война. Война за свободу народов и права людей. Война за справедливый мировой порядок. Война против нового империализма и шовинизма. Покушение России на Украину – это часть этой войны, которая продолжается.
Может ли путинская Россия приватизировать победу во Второй мировой и снова переписать историю? Как остановить враждебную агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы? Способны ли мы установить настоящий и окончательный мир в Европе?
Об этом пойдет речь в онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной трагедии и урокам Второй Мировой войны.
Участники онлайн разговора:
- Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви;
- Госпожа Вайра Вике-Фрейберга, шестой президент Латвийской республики;
- Господин Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый председатель Независимого сейма Литвы;
- Господин Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
- Господин Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Господин Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году – модератор дискуссии.
Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.
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