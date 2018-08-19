Трамп обиделся на американские СМИ за сравнение его советника с крысой

Сегодня, 17:21

Глава Белого дома обвинил New York Times во лжи из-за ее последней публикации

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету New York Times из-за публикации о том, что дача показаний советником Белого дома Доном Мак Ганом по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы делает из последнего "крысу". Об этом американский лидер написал в воскресенье в "Твиттере".

"Неспособные New York Times написали сегодня лживую новость, в которой говорилось, что дача показаний советником Белого дома Доном Мак Ганом делает из него "крысу" по типу Джона Дина (бывший советник президента Ричарда Никсона – Ред.). Однако я сам разрешил ему и другим давать показания, хотя это было необязательно. Мне нечего скрывать, я лишь прошу открытости для того, чтобы ужасная "охота на ведьм" завершилась", – говорится в тексте.

По мнению Трампа, СМИ, а также специальный прокурор Роберт Мюллер с демократами уделяют слишком много внимания расследованию, забывая о реальных преступлениях.

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Напомним, cпецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого, Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.
Россия, выборы, США, СМИ, Трамп, спецслужбы, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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