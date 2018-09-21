Тумгоева могли выдать России по ошибке: ГПУ открыла уголовное производство

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по статье служебная халатность, так как есть подозрение, что россиянина Тимура Тумгоева могли выдать России по ошибке. Если в ходе следствия будет установлено, что Тумгоев на самом деле защищал Украину на Донбассе – тот, кто скрыл эти факты, будет наказан.

К тому же силовики планируют обсудить вопросы упрощения процедуры предоставления удостоверений иностранцам, которые защищают независимость Украины.

"Будем обращаться в Комитет по вопросам СНБО для того, чтобы на законодательном уровне исправить это системное упущение, чтобы люди, которые приезжают из других стран на территорию Украины бороться за ее территориальную независимость и свободу, имели законный статус и пользовались правами граждан Украины", – сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Напомним, 17 сентября под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нет подтверждения об участии Тумгоева в АТО. По его словам, Украина не могла не экстрадировать Тумгоева. Гражданин России проиграл восемь судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился с материалами дела и отказал ему в ходатайстве, отметил глава ГПУ.

Как рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, Тумгоев признался, что воевал в Сирии, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.