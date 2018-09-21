Тумгоева могли выдать России по ошибке: ГПУ открыла уголовное производство
Также силовики хотят упростить процедуру предоставления военным "легионерам" удостоверений участника войны против РФ
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по статье служебная халатность, так как есть подозрение, что россиянина Тимура Тумгоева могли выдать России по ошибке. Если в ходе следствия будет установлено, что Тумгоев на самом деле защищал Украину на Донбассе – тот, кто скрыл эти факты, будет наказан.
К тому же силовики планируют обсудить вопросы упрощения процедуры предоставления удостоверений иностранцам, которые защищают независимость Украины.
"Будем обращаться в Комитет по вопросам СНБО для того, чтобы на законодательном уровне исправить это системное упущение, чтобы люди, которые приезжают из других стран на территорию Украины бороться за ее территориальную независимость и свободу, имели законный статус и пользовались правами граждан Украины", – сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Напомним, 17 сентября под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нет подтверждения об участии Тумгоева в АТО. По его словам, Украина не могла не экстрадировать Тумгоева. Гражданин России проиграл восемь судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился с материалами дела и отказал ему в ходатайстве, отметил глава ГПУ.
Как рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, Тумгоев признался, что воевал в Сирии, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.
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