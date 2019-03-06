Турция поставила Украине боевые дроны: Порошенко раскрыл детали
Беспилотники "Байрактар" уже проходят испытания в украинских условиях
Турция уже поставила Украине беспилотники Bayraktar TB2, сообщил президент Петр Порошенко, открывая 6 марта заседание Совета национальной безопасности и обороны, уточнив, что скоро начнутся испытания этих дронов.
"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", – сказал он.
Напомним, что договор между "Укрспецэкспортом" и турецкой компанией-производителем БПЛА Baykar Makina был подписан в январе. Глава государства назвал это частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.
Кроме того, сообщалось, что Украина может довооружить боевые беспилотники Bayraktar TB2 высокоточными ракетами, после чего они смогут поражать бронетехнику и морские цели.
Кроме того, мы писали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.
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