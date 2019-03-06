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Турция поставила Украине боевые дроны: Порошенко раскрыл детали

Сегодня, 17:59

Беспилотники "Байрактар" уже проходят испытания в украинских условиях

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2. Фото: Wikipedia
Турция поставила Украине боевые дроны: Порошенко раскрыл детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fee/36e/5c7fee36e1797.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fee/36e/5c7fee36e1797.jpg Политика Беспилотники "Байрактар" уже проходят испытания в украинских условиях

Турция уже поставила Украине беспилотники Bayraktar TB2, сообщил президент Петр Порошенко, открывая 6 марта заседание Совета национальной безопасности и обороны, уточнив, что скоро начнутся испытания этих дронов.

"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", – сказал он.

Напомним, что договор между "Укрспецэкспортом" и турецкой компанией-производителем БПЛА Baykar Makina был подписан в январе. Глава государства назвал это частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Кроме того, сообщалось, что Украина может довооружить боевые беспилотники Bayraktar TB2 высокоточными ракетами, после чего они смогут поражать бронетехнику и морские цели.

Кроме того, мы писали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.

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Тег Турция, Порошенко, ВВС, беспилотник, бпла, дрон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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