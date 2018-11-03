Турецкий вояж президента: Порошенко стал доктором наук стамбульского вуза

Сегодня, 11:18

Двухдневная поездка главы государства в Турцию началась с визита в консульство Украины и Стамбульский университет

Фото: twitter.com/poroshenko
Фото: twitter.com/poroshenko

3 ноября украинский президент Петр Порошенко прибыл с официальным двухдневным визитом в Турцию, который начался с открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

"Очень важно, что в Османской империи тогда были абсолютно твердые позиции о признании УНР. Османская империя признала нас одной из первых", – отметил по этому поводу глава государства.

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На церемонии Порошенко встретился с сотрудниками консульства и посольства Украины в Турции, а также с представителями украинской общины, которых поблагодарил за теплый прием.

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Следующей остановкой президента стал Стамбульский университет, где он выступил с речью и получил степень почетного доктора политических наук. Докторскую мантию ему вручил ректор учебного заведения Махмут Ака, который отметил вклад, который Порошенко сделал в развитие и укрепление турецко-украинских отношений.

"Для меня огромная честь получить степень почетного доктора этого почтенного учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания", – сказал президент.

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Петр Порошенко выразил благодарности руководству вуза за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Напомним, что приглашение в Турцию Порошенко получил от своего коллеги Реджепа Эрдогана 27 октября. Тогда стало известно, что он посетит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина в Анкаре.

Как сообщалось ранее, 12 июня президент уже посещал Турцию. Тогда он принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода из Азербайджана в Турцию.
Турция, Порошенко, посольство Украины, стамбульский университет

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Источники:

"Сегодня", Укринформ

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