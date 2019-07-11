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Туск: Крах СССР стал благословением для украинцев

11 июля, 10:23

В этом году в Европе отмечают "коллапс советского доминирования", отметил президент Евросовета

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Getty Images

В свете событий в последнее десятилетие Украина сказала "прощай" Советскому Союзу и России. А теперь президент Европейского Совета Дональд Туск подтвердил, что крах СССР – это благословение и для украинцев, и для других постсоветских стран. Об этом он сказал во время визита в Батуми на конференцию "Европейский путь Грузии", посвященную 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".

Он считает, что распад Советского Союза это хорошо также и для россиян, хотя и не объяснил, почему.

"Распад Советского союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", – заявил Туск.

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Президент Евросовета напомнил, что в этом году в Европе отмечают "коллапс советского доминирования".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент США Дональд Трампа называл причину распада СССР.

"Россия была Советским Союзом. Это Афганистан сделал ее Россией, потому что они разорились, сражаясь в Афганистане", – сказал он и добавил, что Москва поступила правильно, когда начала эту военную кампанию из-за террористической угрозы, исходящей от талибов.

Также на сайте "Сегодня" ранее выходило интервью с историком Дмитрием Хмельницким: "У Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз". По его словам, пропагандисты старались сделать так, чтобы 1 сентября 1939 года, реальное начало мировой войны с участием СССР, вообще не осталось в памяти населения.

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Тег Россия, Грузия, ссср, Туск

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ТАСС

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