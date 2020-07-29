У Порошенко дали ответ на заявления ОПЗЖ

ЕС призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля

Своим вчерашним заявлением пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко – это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине, говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".

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"Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной.

И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую Солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу.

ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие – все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как извне, так и изнутри.

И важная часть этого плана – дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев.

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Все эти фейки активно распространяются информационным пулом – "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1".

"Европейская Солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и его реваншистским планам, совместной защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

Давайте объединяться, чтобы защитить страну!" – говорится в заявлении политической силы.

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