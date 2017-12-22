У "шпиона" Ежова не было допуска к гостайне – Гройсман

Вчера, 13:00

В СБУ давно владели информацией о том, что Ежов работает "на сторону", рассказал премьер


Задержанный в среду, 20 декабря, по подозрению в государственной измене помощник-переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов в течение нескольких месяцев был под наблюдением Службы безопасности Украины и доступа к государственной тайне не имел. Об этом 22 декабря в ходе Часа вопросов к правительству рассказал нардепам Гройсман.

Премьер подчеркнул, что спецслужбы давно владели информацией о том, что Ежов работает "на сторону", и помощник главы правительства постоянно был под наблюдением.

"Не один месяц мы знали о том, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы. Благодаря Службе безопасности Украины он все это длительное время был под полным мониторингом, конечно, при поддержке премьер-министра и его аппарата. Как только было собрано необходимое количество материалов, он сразу был задержан", – рассказал Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По словам премьера, деятельность Ежова не привела к утечке важной государственной информации.

"На самом деле, вы знаете, что такое служба протокола (ее возглавлял Ежов – Ред.) – она занимается организацией официальный событий, встреч, в том числе он занимался переводами, но подчеркиваю, что у него не было никакого доступа к государственной тайне. И поэтому никаких серьезных потерь мы не получили", – объяснил Гройсман.

О том, что задержанным СБУ сотрудником Кабмина является помощник Гройсмана Ежов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко. Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок.
Кабмин, сбу, шпион, гостайна, госизмена, Гройсман, ежов

Вы сейчас просматриваете новость "У "шпиона" Ежова не было допуска к гостайне – Гройсман". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Ровно судили отставного военного, завербованного спецслужбами РФ

Вчера, 12:56

Мужчина за деньги согласился собирать и передавать информацию о дислокации украинских частей в зоне АТО

Политика

Владимир Гройсман. Фото: архив

2018 год будет непростым: Гройсман обратился к нардепам

Вчера, 12:36

Премьер поблагодарил Верховную Раду за критику и призвал нардепов совместно работать над важными для Украины решениями
Загрузка...

Политика

Ежов на встрече Гройсмана с экс-представителем США в ООН Самантой Пауэр. Фото: Instagram

С кем из мировых политиков пересекался "шпион из Кабмина": опубликованы фото

Вчера, 11:50

Задержанный Ежов мог передать в РФ информацию со встреч Гройсмана с Мэй, Туском, Маккейном

Украина

Фото: lifedon.com.ua

СБУ разоблачила собственного сотрудника, шпионившего на Россию

21 Декабря, 16:55

Старший консультант-эксперт одного из центральных подразделений Службы передавал служебную информацию представителям страны-агрессора
Загрузка...