У "шпиона" Ежова не было допуска к гостайне – Гройсман

В СБУ давно владели информацией о том, что Ежов работает "на сторону", рассказал премьер

Задержанный в среду, 20 декабря, по подозрению в государственной измене помощник-переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов в течение нескольких месяцев был под наблюдением Службы безопасности Украины и доступа к государственной тайне не имел. Об этом 22 декабря в ходе Часа вопросов к правительству рассказал нардепам Гройсман.

Премьер подчеркнул, что спецслужбы давно владели информацией о том, что Ежов работает "на сторону", и помощник главы правительства постоянно был под наблюдением.

"Не один месяц мы знали о том, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы. Благодаря Службе безопасности Украины он все это длительное время был под полным мониторингом, конечно, при поддержке премьер-министра и его аппарата. Как только было собрано необходимое количество материалов, он сразу был задержан", – рассказал Гройсман.

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По словам премьера, деятельность Ежова не привела к утечке важной государственной информации.

"На самом деле, вы знаете, что такое служба протокола (ее возглавлял Ежов – Ред.) – она занимается организацией официальный событий, встреч, в том числе он занимался переводами, но подчеркиваю, что у него не было никакого доступа к государственной тайне. И поэтому никаких серьезных потерь мы не получили", – объяснил Гройсман.

О том, что задержанным СБУ сотрудником Кабмина является помощник Гройсмана Ежов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко. Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок.