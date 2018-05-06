Украина будет просить об экстрадиции одного из подозреваемых в нападении на Найема

Вчера, 22:24

Азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая

Мустафа Найем. Фото: &quot;Информатор&quot;
Мустафа Найем. Фото: "Информатор"

Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает телеканал 112 Украина.

"Мы (ГПУ – ред.) занимаемся вопросом экстрадиции Саитова. Мы находимся в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и заключении под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче", – анонсировал Енин.

Заместитель генпрокурора также отметил, что, как правило, этот процесс занимает несколько месяцев.

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Как сообщается, азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих напавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

В свою очередь, , по словам нардепа Антона Геращенко, один из нападавших на нардепа Мустафу Найема – Магомет Саитов – узнал парламентария, поэтому сразу после инцидента улетел из страны.
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