Украина экспортировала яиц на 40 млн долларов: итоги дня

ОБЩЕСТВО

26 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

84 военнослужащих на сегодняшний день числятся пропавшими без вести вследствие Иловайской трагедии 2014 года, 11 – находятся в заложниках в ОРДЛО, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

270 млн грн Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению возместило населению с начала этого года за "теплые" кредиты.

Только 6 кандидатов за три недели до окончания срока подачи документов на должности судей Высшего антикоррупционного суда подали заявки. Такую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей. Всего в Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них 12 – в Апелляционную палату.

Около 7 млрд гривен может понадобиться дополнительно до конца года для субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. "У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года потребуется на субсидии при худшем исходе", – заявил министр. При этом, по его словам, на данный момент потребности в дополнительных средствах нет.

До 28 сентября продлится прием заявок на конкурс по определению исполнителя услуг по переработке и захоронению бытовых отходов, производимых в столице, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

С марта 2018 года не нужны медицинские карты для принятия ребенка в школу (форма № 026/о), поэтому никто не имеет права не допускать ребенка к обучению без нее. Об этом на своей странице в Facebook напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

880 законов было принято за время работы Верховной рады VIII созыва, в том числе 88 законов – в течение восьмой сессии. В течение последней сессии было рассмотрено 665 законопроектов: 29 – из числа внесенных Президентом, 67 – Кабинетом министров, 569 – народными депутатами.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 16 копеек до 28,05 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 августа.

Выросли на 26,5% капитальные инвестиции в Украине по итогам первого полугодия 2018 года – до 206,9 млрд грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период рост составлял 22,5%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики. Главным источником финансирования капинвестиций оставались собственные средства предприятий и организаций – 75,4% общего объема.

Сократился на 27,8% ввод в эксплуатацию жилья по итогам января-июня 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 3,5 млн кв. м. В городах за два квартала введено в эксплуатацию 2 млн тыс. кв. м жилья (63,5% общего объема), в сельской местности – 1,2 млн кв. м. В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 37,3 тыс. квартир, при этом в городах – 27,1 тыс. квартир, в селах – 10,2 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила 87,5 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах – 76,3 кв. м, в сельской местности – 117,3 кв. м.

40 млрд долл. потратил в период с 2011 по 2014 год Национальный банк на удержание курса гривни.

91 тыс. тонн намолотили по состоянию на 27 августа аграрии семян подсолнечника (1% к прогнозу) при урожайности 17,0 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 9,9 млн га (67%) и намолочено 34,3 млн тонн зерна при урожайности 34,6 ц/га.

748 млн штук яиц экспортировала в январе-июле Украина на 40 млн долларов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим покупателем в январе-июле стали Объединенные Арабские Эмираты – 303 млн шт. на 15,6 млн долл.

На 8,7%, меньше показателя годичной давности составляли запасы угля на складах электростанций на 28 августа – 1,84 млн тонн, сообщило Минэнергоугля.

Может вырасти на 1,5 млн тонн в этом году по сравнению с 2017 годом урожай масличных культур, по данным консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт",– до 21,7 млн тонн.

Сократился на 0,76% в июле совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины 2018 года, или на 0,58 млрд долл. – до 75,71 млрд, сообщил Минфинан. В национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

МИР

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.

В августе закрыла Украина свое представительство при уcтавных органах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Взяло на себя часть ответственности правительство Литвы за геноцид европейского еврейства, признав, что литовские граждане также принимали участие в Холокосте, говорится в официальном документе. В нем указано, что во время Холокоста погибли 95% литовских евреев, а их смерть признается "великой трагедией для литовского государства и общества".

Предупредили о возможных проблемах в международных перевозках профсоюзы работников структур, подчиненных МВД Польши. Они разослали около 50 писем в администрации аэропортов, ассоциации перевозчиков и транспортные компании. В этих письмах они объясняют, что неудача в переговорах относительно условий труда заставила их принять решение использовать элементы итальянской забастовки в рамках протеста, что может осложнить движение на границах.

Согласился передавать личные данные пользователей, подозреваемых в терроризме, правоохранительным органам мессенджер Telegram. Об этом говорится в новой политике его конфиденциальности. Однако для этого, правоохранители должны иметь соответствующее решение суда.