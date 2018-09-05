Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе"

Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и "ворами в законе"

Контактная группа будет создана между четырьмя странами – Украина-Турция-Азербайджан-Грузия. Об этом шла речь сегодня во время встречи первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем, сообщили в пресс-службе МВД.

"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение – только жесткие шаги", – отметил Аброськин.

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Во время двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

Кроме того, уже в октябре этого года группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.

Ранее в полиции рассказывали, откуда в Киев съезжаются преступники. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в столице около 10 "воров в законе" из Грузии, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию.

Кроме того, в Нацполиции объясняли, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации ситуации в Украине. "В Украине прослеживается насыщение и активизация деятельности организаторов и руководителей преступных группировок, получивших гражданство и статус "вора в законе" на территории Российской Федерации", – рассказывал замглавы полиции Киева Вадим Троян.