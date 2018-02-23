Украина не выполняет все обязательства по евроинтеграции – Климпуш-Цинцадзе

Сегодня, 11:14

В прошлом году Верховная Рада Украина выполнила свои интеграционные обязательства лишь на 30%

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia

Украина в минувшем году выполнила свои евроинтеграционные обязательства на 41%, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Верховная Рада Украина выполнила свои интеграционные обязательства на 30%, Кабинет министров – на 42%, другие органы исполнительной власти – на 50%. Это значит, что в целом Украина продвинулась на 41%", – сказала она, открывая конференцию "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по 2017 и дальнейшие планы" в Киеве в пятницу.

При этом среди ключевых заданий Украины по евроинтеграции на 2018 год она назвала транспортную сферу, таможню и систему здравоохранения. В частности, в таможенной сфере вице-премьер отметила необходимость создания в текущем году института уполномоченного экономического оператора.

"В 2018 году будем утверждать обновленные дополнения к соглашению (об ассоциации с ЕС – Ред.)", – добавила Климпуш-Цинцадзе, отметив, что в нынешнем году Украина намерена утвердить с ЕС "дорожные карты" в отношении согласования законодательства в сфере услуг.

Напомним, в октябре 2017 года Кабмин одобрил план действий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что цель Украины и ЕС, цель Ассоциации Украина-ЕС – политическая ассоциация и экономическая интеграция. Но никоим образом не интеграция Украины в ЕС

По его словам, интеграция украинской экономики на рынок ЕС означает, что мы должны быть готовыми отодвинуть все тарифные и нетарифные барьеры, которые сегодня существуют в торговле и инвестициях между Украиной и ЕС.
Украина, евроинтеграция, Климпуш-Цинцадзе

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Источник:

Интерфакс-Украина

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