Украина подписала безвиз с еще одной страной

Сегодня, 14:06

Подписание соглашения прошло в рамках официального визита президента Украины

Катар. Фото: pixabay.com
Катар. Фото: pixabay.com

Во время визита президент Петра Порошенко в Катар украинская делегация подписала соглашение с этой страной о безвизовом режиме. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвизовый (режим) с Катаром. Безвизовый прорыв в (Персидском) заливе и не только продолжается", – написал Климкин.

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Напомним, в августе прошлого года Катар упростил визовый режим с Украиной и еще несколькими десятками стран. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

Отметим, что за последние полгода это уже третья арабская страна, с которой удалось упростить поездки для украинцев. Так, например, в ноябре 2017 года Петр Порошенко договорился об упрощении визового режима с Саудовской Аравией, в которой визы для украинцев были самыми дорогими из всех стран мира.

В рамках того же арабского турне Порошенко, Украине удалось договориться о безвизе и с Объединенные Арабские Эмираты. В свою очередь в МИД рассказали об условиях для украинцев при поездках в ОАЭ. Оказалось, что существует разница для дипломатических поездок и для обычных путешествий.
Катар, соглашение, Климкин, безвизовый режим, безвиз

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"Сегодня"

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