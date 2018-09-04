Украина сделала добровольный взнос в Совет Европы

4 сентября Украина сделала добровольный взнос из бюджета в Совет Европы в сумме $400 тыс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он.

Напомним, в июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

В свою очередь Украина предложила неожиданное решение проблемы с демаршем россиян. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил с инициативой увеличить взносы для стран-участниц ПАСЕ, чтобы компенсировать финансовый дефицит.