Украина сделала добровольный взнос в Совет Европы

Сегодня, 20:24

Климкин отметил, что Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж

Павел Климкин, фото из открытых источников
Павел Климкин, фото из открытых источников

4 сентября Украина сделала добровольный взнос из бюджета в Совет Европы в сумме $400 тыс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он. 

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Напомним, в июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

В свою очередь Украина предложила неожиданное решение проблемы с демаршем россиян. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил с инициативой увеличить взносы для стран-участниц ПАСЕ, чтобы компенсировать финансовый дефицит.
Украина, взносы, Климкин, Совет Европы, Павел Климкин, ПАСЕ

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"Сегодня"

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