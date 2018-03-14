Украина уточнила позицию по разрыву "Большого договора" с Россией и выходу из СНГ

Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, среди которых предполагается возможная приостановка договора частично или полностью. Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть, можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", – заявила Беца.

При этом она сказала, что этим перечнем возможные варианты не исчерпываются.

"Мы не приняли какое-либо окончательное решение, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины", – подчеркнула дипломат.

Также она сказала, что МИД работает над возможными опциями по этому договору и "осуществляет дальнейший анализ".

Отдельно, говоря о Содружестве Независимых Государств, дипломат напомнила, что Украина не является членом этой организации, потому что не ратифицировала устав СНГ.

Она сказала, что Украина "не принимает участия сейчас после агрессии в заседаниях высших органов СНГ".

"И мы всегда исходили из того, что наша цель – это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя. Но мы делаем инвентаризацию также договоров, которые для нас важны. Выход из СНГ не означает автоматически выход из многосторонних соглашений. Для нас важны некоторые соглашения", – отметила Беца.

Также она добавила, что к этим соглашениям относятся соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан президентами двух стран 31 мая 1997.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.