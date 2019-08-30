Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Украина в ситуации вокруг Мотор Сичи должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах – эксперт

30 августа, 18:39

Актуально

Конфликт США и Китая по продаже запорожского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" Украина должна решить так, чтобы предприятие не остановилось, а наоборот заработало на 100% мощности

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя ситуацию вокруг продажи "Мотор Сичи", сообщает Gazeta.ua.

"В этом конфликте мы должны найти оптимальный баланс интересов. Нельзя просто так выполнять чьи-то указания. Нельзя повторять ошибки, которые 20 лет назад были при отказе от Бушерского контракта. Украина в ситуации вокруг "Мотор Сичи" должна заботиться прежде всего о собственных национальных интересах", - считает политолог Владимир Фесенко.

Реклама

"Второе, что должно учитывать украинское политическое руководство, это то, как проекция данного решения повлияет на будущие решения по Донбассу и Крыму, где позиция крупных игроков также может не совпадать с интересами Украины. Именно поэтому мы должны демонстрировать исключительно украиноцентричные шаги. Ставя на первый план свои интересы и не отступая от заявленных целей", – добавляет эксперт.

В тренде
Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва (обновлено)

"Если Украина не сможет справиться с данным вызовом и привлечь инвестиции, завод может превратиться в груду металлолома, как это уже произошло со многими другими в Запорожье, в частности, АвтоЗАЗ или Алюминиевым комбинатом. Из-за чего озвученный инвестиционный пакет из Поднебесной – выглядит интересным", – напоследок добавил Фесенко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

фесенко Мотор Сич

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляцияПолитика
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика

Новости партнеров

Loading...